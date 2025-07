A Sabaudia lutto cittadino per i funerali di Simone Besco, il 15enne morto in un incidente stradale

SABAUDIA – Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha proclamato il lutto cittadino per sabato 5 luglio giorno delle esequie di Simone Besco, il ragazzo di 15 anni morto sulla Migliara 53 travolto da un pullman del Cotral mentre era in sella al suo motorino a pochi metri da casa. I funerali si terranno alle 11 nella chiesa di Nostra Signora di Fatima a Molella. A mezz’asta tutte le bandiere sugli edifici pubblici civili e militari.

Il primo cittadino affida ad una nota alcune considerazioni anche a nome della comunità: “Quando a spegnersi è una vita così giovane, la Comunità tutta ha il dovere morale di stringersi intorno al silenzio, al rispetto e alla Memoria – vi si legge – Simone era un ragazzo come tanti. Con sogni, passioni, amici, una famiglia che ora si trova a vivere il dolore più ingiusto e innaturale che possa esistere. E proprio perché non ci sono parole davanti alla prematura scomparsa dell’adolescente, domani sarà il silenzio a parlare per tutti noi. Segno di rispetto autentico. Abbraccio collettivo che va oltre. Non dimenticheremo Simone. Nessuno lo farà. Simone rimarrà per sempre vivo nei cuori di chi l’ha conosciuto, amato e apprezzato per il suo sorriso e la sua grande voglia di vivere”.