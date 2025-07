Comune di Sonnino e Acqualatina: al via i lavori per la sostituzione di 250 metri di condotta idrica in Via Battisti

SONNINO – Ha preso il via nei giorni scorsi, in via Battisti, il cantiere congiunto del Comune di Sonnino e Acqualatina per la sostituzione di circa 250 metri di condotta idrica nell’ambito dell’intervento di rifacimento del manto stradale. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di migliorare sicurezza e qualità della viabilità urbana.

«Iniziative come questa, volte al contenimento dei costi per interventi di ammodernamento della rete e conseguente miglioramento del servizio, rappresentano un’opportunità apprezzabile da valutare ogni volta che se ne presenti l’occasione.» Ha dichiarato l’Amministratrice Delegata di Acqualatina, Patrizia Vasta. «Esprimo soddisfazione per l’attenzione e la disponibilità dimostrate da Acqualatina.» Afferma il Sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia. «La sostituzione della condotta idrica, realizzata contestualmente al rifacimento del manto stradale, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra ente e gestore. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione coordinata.» Un modello operativo che conferma l’impegno comune nell’offrire risposte concrete e tempestive ai bisogni del territorio.