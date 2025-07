A Zoomarine sono nati due fenicotteri rosa (ma ora sono grigi)

TORVAIANICA – Zoomarine annuncia la nascita di due piccoli di fenicottero minore (Phoeniconaias Minor), una specie che in natura sta diminuendo a causa del degrado e del disturbo degli habitat. Un evento eccezionale che cade nel 20º anniversario del parco acquatico a Torvaianica. I due piccoli, nati circa un mese fa, sono attualmente di colore grigio. Solo con il tempo, grazie ad un’alimentazione ricca di carotenoidi, pigmenti contenuti in alghe, piccoli crostacei e microorganismi, assumeranno il tipico colore rosa che li contraddistingue.

Particolarmente entusiasta l’Amministratore Delegato Alex Mata, che ha sottolineato come questa nascita rappresenti un gesto concreto per la tutela della biodiversità: “I nostri veterinari, i biologi e il personale addetto alla cura degli animali svolge un lavoro incredibile in questi casi e monitora i piccoli 24 ore su 24. È il risultato di un’esperienza profonda e di una conoscenza specifica della specie, che oggi ci permette di accogliere con gioia i due nuovi arrivati”.

Zoomarine e la sua Fondazione hanno accettato la sfida di contribuire attivamente alla salvaguardia del fenicottero minore, specie in pericolo soprattutto nell’Africa meridionale, ed in passato ha rappresentato l’Italia in occasione di una rete internazionale che si è costituita per salvare migliaia di esemplari in difficoltà e inviando personale specializzato in ornitologia in Sudafrica per operare al fianco del team di SANCCOB (Centro di Recupero per Uccelli Marini). Le attività si sono svolte presso la diga di Kamfers, uno dei principali siti di nidificazione per i fenicotteri minori gravemente minacciato dalla siccità causata dai cambiamenti climatici. Con una colonia stabile di 33 esemplari e collaborazioni attive con oltre 15 università italiane e internazionali, Zoomarine si conferma come centro di eccellenza nella cura, tutela e riproduzione delle specie animali, portando avanti con passione e responsabilità il proprio impegno per la conservazione della fauna più fragile.

Per celebrare la nascita Zoomarine a Torvaianica e Aquafelix a Civitavecchia hanno deciso di unirsi in un’iniziativa speciale: “Effetto Rosa”, un flamingo party total pink in omaggio ai nuovi nati. Il 9 agosto, durante Zoomarine Nights, ci sarà una grande festa fluo estiva serale in piscina con tanto di braccialetti fluo in regalo per tutti i partecipanti, mentre ad Aquafelix il 10 agosto le celebrazioni si terranno durante il giorno. Le piscine di entrambi i parchi saranno popolate da gonfiabili rosa, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i visitatori.