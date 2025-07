Ponza, il sindaco Ambrosino riapre la baia di Cala Cecata a Le Forna

PONZA – Primo passo oggi verso la riapertura di Cala Cecata. Il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino ha emesso oggi (giovedì 31 luglio) un’ordinanza che ne dispone la parziale fruibilità. “Questa piccola baia nel cuore di Le Forna torna ad essere fruibile. Una bella relazione geologica ci ha certificato che l’area è in gran parte in sicurezza. Il tempo di perimetrare alcune aree che vanno precluse al libero accesso per precauzione, e il tutto sarà utilizzabile. Inoltre tutta l’area, e la strada d’accesso sono state oggetto di una importante opera di riqualificazione”, spiega il primo cittadino dell’isola che annuncia anche altre novità nella stessa zona.