Abbandono dei rifiuti a Latina, oltre 100 sanzioni nei primi sei mesi del 2025

ABC Latina traccia il bilancio dell’attività svolta nella prima metà del 2025, confermando il proprio impegno contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Tra gennaio e giugno sono state elevate oltre 100 sanzioni, grazie all’impiego di fototrappole, ispezioni mirate e interventi in flagranza.

Nel dettaglio, sono 110 le sanzioni comminate a cittadini privati, esercizi commerciali e società, tutte dell’importo di 300 euro. Il 58% ha riguardato residenti nel Comune di Latina, il restante 42% non residenti. Le aree più critiche restano Via Nasi, Via San Carlo da Sezze, Via Massaro, Via Casilina Nord, Via Magenta, Via Ennio e Via Verdi.

La maggior parte delle violazioni (107) è stata individuata grazie all’uso delle fototrappole, 7 in flagranza e 5 grazie alle ispezioni dei sacchi abbandonati da parte degli Ispettori Ambientali, soprattutto nelle zone servite dal nuovo porta a porta.

Dal lancio del servizio di Ispettorato Ambientale nel 2019, ABC ha emesso complessivamente 920 sanzioni: 601 con fototrappole, 319 in flagranza e 39 tramite ispezioni. Nella quasi totalità dei casi (91%) le infrazioni sono state commesse da cittadini privati.

I verbali vengono trasmessi all’Ufficio TARI del Comune per le verifiche e, in caso di inadempienza, per l’attivazione delle procedure esecutive.

L’azienda ricorda che sono attivi diversi servizi gratuiti per il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti: tre Centri di raccolta (Via Bassianese, Via Massaro a Latina Lido, Chiesuola), le isole ecologiche itineranti e il servizio di ritiro a domicilio nelle zone coperte dal porta a porta. Il calendario aggiornato è disponibile sul sito www.abclatina.it.

ABC invita tutti a contribuire a una città più pulita e vivibile: il contrasto al degrado parte dal rispetto delle regole e dalla collaborazione dei cittadini.