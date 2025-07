Spighe Verdi 2025: Sabaudia tra i 90 Comuni virtuosi d’Italia

Sabaudia ottiene per il 2025 la Spiga Verde, entrando nella rosa dei 90 Comuni italiani premiati dalla FEE – Foundation for Environmental Education – in collaborazione con Confagricoltura. Il riconoscimento è stato conferito ufficialmente a Roma, nel corso della cerimonia istituzionale, alla presenza del sindaco Alberto Mosca.

“Il risultato ottenuto oggi non è solo un premio – ha dichiarato il primo cittadino – ma il frutto concreto di una visione chiara e condivisa con il nostro tessuto produttivo. Ringrazio gli imprenditori agricoli, i florovivaisti, i viticoltori e tutti coloro che ogni giorno custodiscono e valorizzano il nostro territorio. L’Amministrazione continuerà a sostenerli con convinzione, perché la sostenibilità non è uno slogan, ma un percorso che stiamo costruendo insieme”.

La Spiga Verde è un vessillo di eccellenza che certifica le realtà impegnate in politiche virtuose di tutela ambientale, promozione del paesaggio rurale e sviluppo sostenibile delle attività agricole. Un simbolo che premia non solo l’efficienza amministrativa, ma anche il lavoro silenzioso e fondamentale delle imprese locali, che con professionalità e senso di responsabilità contribuiscono alla crescita economica e alla qualità ambientale del territorio. L’Amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di continuare a investire nella sinergia tra istituzioni e comparto agroalimentare per mantenere alto il livello degli standard raggiunti e consolidare la reputazione di Sabaudia come esempio virtuoso di equilibrio tra sviluppo e sostenibilità.