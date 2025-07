Formia, l’Arena Vitruvio si prepara ad accogliere un agosto sotto le stelle

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate formiana: l’Arena Vitruvio – Estate 2025, la rassegna promossa e organizzata dall’amministrazione comunale di Formia, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo. Per l’intero mese di agosto, il Piazzale Aldo Moro, nel cuore della città, si trasformerà in un’arena di spettacolo a cielo aperto, pronta ad accogliere cittadini e turisti per una serie di serate dedicate alla comicità, al teatro e alla musica d’autore.

Cinque eventi imperdibili, tutti con inizio alle ore 21:30, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con protagonisti alcuni tra i nomi più amati e stimati del panorama artistico italiano. La rassegna, diventata ormai un punto fermo dell’offerta culturale estiva della città, spazierà dal cabaret alla satira, dalla narrazione teatrale al concerto dal vivo, offrendo un programma variegato e di alta qualità.

“Siamo orgogliosi di presentare un’edizione dell’Arena Vitruvio che punta alla qualità artistica, alla partecipazione e alla valorizzazione del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo – Abbiamo scelto di puntare su un’offerta trasversale e gratuita, che possa unire il piacere dell’intrattenimento con occasioni di riflessione. Vogliamo che Piazzale Aldo Moro diventi un vero e proprio teatro all’aperto, accessibile a tutti, capace di unire la comunità e attrarre visitatori”.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Giovanni Valerio, Assessore al Turismo – è quello di proporre eventi che parlino a pubblici diversi, con linguaggi contemporanei, ma sempre con profondità e qualità. In questa edizione abbiamo voluto valorizzare la comicità intelligente, la satira sociale, la narrazione teatrale e la musica dal vivo, per offrire a residenti e turisti cinque serate uniche, in uno spazio urbano che sarà protagonista dell’estate formiana”.

IL PROGRAMMA DELL’ARENA VITRUVIO – ESTATE 2025

Venerdì 8 agosto – Enzo & Sal e Mino Abbacuccio aprono la rassegna con una serata tutta da ridere. I comici napoletani, noti al grande pubblico per la loro partecipazione al programma Made in Sud, porteranno sul palco uno spettacolo ricco di gag, battute e sketch che raccontano in chiave comica le contraddizioni e le abitudini della nostra quotidianità. Una comicità verace e coinvolgente che non mancherà di divertire ogni fascia d’età.

Sabato 9 agosto – Il palco sarà tutto per Gene Gnocchi, con il suo spettacolo Una crepa nel crepuscolo. Un monologo graffiante, intelligente, spiazzante: l’artista emiliano, dopo quarant’anni di carriera, si confessa con il pubblico e racconta tutto ciò che non sopporta più del mondo dello spettacolo, tra autoironia e satira sociale. Da Alberto Angela a Bruno Vespa, dai selfie ai coming out, fino alle mode del momento e ai personaggi controversi, nessuno è al sicuro dalla sua ironia tagliente. Una serata di grande teatro comico che farà ridere e pensare.

Lunedì 12 agosto – Spazio alla narrazione e alla riflessione con il ligure Dario Vergassola e il suo Storie sconcertanti. Un viaggio poetico e satirico nato dal suo libro Storie inventate di un mondo immaginario, in cui l’artista dà voce a creature acquatiche, reali o immaginarie, per raccontare storie d’amore, battaglie ecologiche e avventure surreali. Vergassola, celebre per le sue interviste comiche a Zelig e in tanti programmi televisivi, mostra qui un volto più intimo e maturo, mantenendo intatta la sua verve ironica. Lo spettacolo affronta anche temi attuali come la crisi climatica e il nostro rapporto con l’ambiente, con una leggerezza capace di toccare corde profonde.

Martedì 13 agosto – Sarà la volta dell’attore e conduttore toscano Corrado Tedeschi, in scena con L’uomo che amava le donne, tratto dal celebre film di François Truffaut. Tedeschi veste i panni di Bertrand Morane, ingegnere affascinato e ossessionato dall’universo femminile, in una narrazione elegante, intima e ironica. Una storia che, dietro il sorriso, svela le fragilità maschili e le dinamiche affettive irrisolte, in un omaggio al grande cinema e alla complessità delle relazioni umane.

Domenica 18 agosto – Gran finale all’insegna della musica con il romano Marco Morandi, cantante, autore e figlio del celebre Gianni. Il concerto sarà un viaggio tra i classici della musica italiana, aneddoti familiari e brani originali, in uno spettacolo emozionante che unisce ricordo e novità, tradizione e modernità. Una chiusura musicale coinvolgente, capace di toccare il cuore del pubblico con leggerezza e autenticità.