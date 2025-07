Antonio Gallo entra nella Benacquista Assicurazioni Latina Basket

LATINA – Antonio Gallo entra ufficialmente nella Benacquista Assicurazioni Latina Basket, playmaker classe 2000, per 189 cm di altezza arriva dalla Serie A2, dove nella passata stagione ha vestito la maglia della Reale Mutua Torino, chiudendo il campionato con una media di 4.6 punti, 1.3 rimbalzi e 1.8 assist in 13 minuti di utilizzo nelle 31 partite disputate.

Se l’esperienza in Serie A2 ha permesso ad Antonio di crescere a 360°, è stato il campionato disputato in Serie B Nazionale nella stagione 2023/24 a mettere maggiormente in luce le sue qualità.

Fresco di firma con Latina Basket, queste le prime impressioni di Gallo: «Sono fortemente motivato e ho percepito da parte della società un grande entusiasmo. Le motivazioni sono aumentate parlando anche con Coach Gramenzi, del quale ho una grandissima considerazione. Con nessuno dei miei nuovi compagni ho mai giocato insieme prima d’ora, ma molti di loro li conosco di nome o per averli incontrati da avversari – prosegue Antonio – mentre la zona pontina la conosco abbastanza bene, sia per la vicinanza con Napoli, ma anche perché la mia prima esperienza fuori casa, nel 2018/19, l’ho fatta a Scauri e ho avuto modo di visitare il territorio. La stagione scorsa a Torino è stata molto importante per la mia crescita fisica, atletica e professionale e sono sicuro che l’esperienza vissuta confrontandomi con giocatori di altissimo livello, mi sarà molto utile per questa nuova avventura a Latina. Il campionato di Serie B continua ad aumentare la propria competitività e sono convinto che dal punto di vista tecnico/tattico non ha nulla da invidiare alla Serie A2, quello che cambia è l’atletismo e la fisicità degli atleti».