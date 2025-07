Suoni, Sapori e Suggestioni a Priverno Città d’Arte del Lazio

PRIVERNO – Manca pochissimo alla decima edizione di Svicolando, uno dei festival artistici e culturali più attesi e suggestivi del territorio, organizzato dal Comune di Priverno con i suoi Musei, in collaborazione con le Associazioni locali, i residenti dei vicoli e con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio.

Dal 25 al 27 luglio 2025, Priverno – Città d’Arte dal fascino millenario – si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere visitatori e curiosi tra musica, arte, spettacoli, sapori e incontri. Un programma ricco e variegato animerà le vie e le piazze del centro storico a partire dalle ore 19.00: visite guidate, mostre, musica di benvenuto, dj set, vicoli in festa con allestimenti originali realizzati da residenti e associazioni, spettacoli teatrali e musicali, intrattenimento per tutte le età, degustazioni e specialità locali.

L’edizione 2025 dedica uno spazio speciale ai più piccoli: un viaggio sul trenino itinerante li condurrà, domenica 27 luglio, nel magico Labirinto dei Sogni, un luna park gonfiabile allestito in Piazza Giovanni XXIII, tra divertimento e animazione.

Nato nel 2016, Svicolando è molto più di un festival: è un progetto di rigenerazione culturale e sociale, nato per rinsaldare il legame tra cittadini e centro storico. Negli anni, grazie all’entusiasmo di abitanti, associazioni e volontari, è diventato uno strumento prezioso di promozione e valorizzazione di Priverno, che in questi tre giorni si riscopre comunità viva, creativa e accogliente.

Ogni vicolo racconta una storia, ogni piazza ospita un incontro, ogni spettacolo è un invito a ritrovarsi. Oltre agli scenari incantevoli offerti dai vicoli, il festival propone un fitto programma di eventi dal vivo in un affascinante itinerario tra piazze, musei e luoghi culturali.

Il sindaco Anna Maria Bilancia

I GRANDI CONCERTI DI SVICOLANDO 2025

📅 Venerdì 25 Luglio – Ore 22:45 | Piazza Giovanni XXIII

Enzo Avitabile – Acoustic World

Un concerto intimo ed emozionante con Enzo Avitabile, artista simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Con “Acoustic World” ripercorrerà in chiave acustica il meglio della sua produzione, guidando il pubblico in un viaggio tra emozioni, tradizioni e speranze. Un artista che canta il Sud – non solo geografico, ma come condizione umana – e che, attraverso la sua musica, invita a riscoprire radici, identità e fratellanza.

📅 Sabato 26 Luglio – Ore 22:45 | Piazza Giovanni XXIII

Parole di Faber – Il grande tributo a Fabrizio De André

Un omaggio autentico al poeta della canzone italiana: Andrea Filippi, rinomato interprete scelto dalla RAI per impersonare De André, porterà in scena con “I Notturni” i brani più iconici del cantautore genovese. Uno spettacolo-concerto emozionante, fedele allo spirito e alla poesia di Faber, per far rivivere la sua voce, le sue storie e le sue note senza tempo.

📌 Ingresso gratuito per tutti gli eventi

Svicolando non è solo un festival, ma un abbraccio collettivo alla nostra identità.

Un’occasione unica per riscoprire scorci suggestivi della nostra città e lasciarsi incantare dalle mille sfumature artistiche che animeranno Priverno per tre giorni indimenticabili.