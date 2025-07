Iniziati i lavori di riqualificazione dell’area a ridosso del centro storico di Sezze

SEZZE – Sono partiti, ormai da alcune settimane, i lavori di riqualificazione del parcheggio in zona Vallicella a Sezze. L’intervento, avviato il 30 giugno 2025, prevede il recupero dell’area tra via Marconi e via Piagge Marine, con il chiaro obiettivo di fornire una zona di sosta destinata a soddisfare il sempre crescente fabbisogno dei cittadini, e non solo.

Il progetto è stato presentato durante la Commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Pasquale Casalini, eletto tra le fila di Identità Setina, è stato accolto con favore da tutti gli intervenuti. L’architetto Amerigo Marchionne, che ha redatto il progetto assieme all’architetto Marta Sarego, ha esposto ai presenti la serie di interventi che verranno effettuati nell’area.

L’obiettivo principale dell’opera è riconsegnare alla cittadinanza un polo da sempre strategico, ma interdetto da quasi tre anni per evidenti problemi di dissesto idrogeologico. La riqualificazione prevede la realizzazione di un parcheggio con 100 posti auto, che contribuiranno enormemente a decongestionare il traffico. La struttura, progettata con particolare attenzione all’ambiente, garantirà un affaccio sulla pianura, creando un nuovo punto di osservazione dalla città.

I lavori, che si concluderanno come previsto a febbraio 2026, comprendono una serie di interventi per il consolidamento e la protezione dell’area. Tra le azioni principali figurano l’istallazione di pali trivellati, il rinforzo delle terre e il riempimento delle scarpate, oltre alla creazione di canalizzazioni per la raccolta delle acque meteoriche, che permetteranno di evitare il rischio di allagamenti futuri.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità del progetto, che prevede la piantumazione di varie specie arboree, che andranno a sostituire le piante infestanti, e la protezione della strada con l’installazione di guard-rail rivestiti in legno.