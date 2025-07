Aprilia, 33enne arrestato dai Carabinieri per spaccio di cocaina

È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia mentre era in possesso di oltre 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Il blitz è scattato nel corso della notte, durante un servizio di perlustrazione. I militari hanno notato l’uomo mentre si aggirava a piedi con un atteggiamento ritenuto sospetto. Fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale: nelle sue tasche è stata trovata la sostanza stupefacente, ora sequestrata e destinata alle analisi di laboratorio. Sono in corso verifiche sull’autenticità del documento d’identità, rilasciato da un’autorità albanese. Dopo l’arresto, il 33enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Aprilia, in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata di oggi. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.