Esplode un distributore di benzina, paura nella capitale in via dei Gordiani

ROMA – Paura nella capitale, in via dei Gordiani per l’esplosione di un distributore di benzina. Sarebbero più di 20 le persone ferite, alcuni ustionati, sembra in maniera non grave. La procura ha avviato un’indagine, la Protezione Civile ha allertato la cittadinanza della zona: “chiudete le finestre” per via del forte fumo. Ripercussioni anche sul traffico, chiusa la fermata metro c teano. Tanta paura tra i cittadini della zona e non solo perché il boato è stato avvertito bene in molte zone di Roma. Allestito un doppio posto medico, mentre sono arrivati pompieri anche da Terni, Latina, Frosinone e L’Aquila.