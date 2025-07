Aprilia, fermati per un controllo aggrediscono poliziotti e sanitari

Mattinata di tensione ad Aprilia, dove due fratelli sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti della Volante durante un controllo stradale. I fatti sono avvenuti ieri, venerdì 11 luglio, in una strada del centro cittadino, dove una pattuglia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un’auto che procedeva in modo pericoloso. Una volta intercettato il veicolo, gli agenti hanno sottoposto a controllo il conducente, accertando che era privo di patente, mai conseguita, e che l’auto era sprovvista di assicurazione.

Alla contestazione delle irregolarità, l’uomo ha dato in escandescenze, spalleggiato dal fratello, arrivando a minacciare e tentare di aggredire anche gli operatori sanitari giunti sul posto in supporto. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da costringere un agente a utilizzare lo spray al peperoncino per contenere la violenza dei due. Durante le fasi dell’intervento, un agente ha riportato delle lesioni.

D’intesa con il pubblico ministero di turno, i due fratelli sono stati arrestati e trasferiti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Latina con eventuale giudizio per direttissima. Il conducente è stato inoltre denunciato per guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.