Ponza, sanzioni a due ristoranti e sequestri di pesce non tracciato

Controlli straordinari dei Carabinieri sull’isola di Ponza nella serata di ieri, con particolare attenzione alla fascia oraria serale e notturna. Il servizio ha visto impegnati i militari della Stazione locale, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia, al personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e al Battello CC403, per garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida, contrastare lo spaccio e prevenire la criminalità diffusa.

Durante il pattugliamento sono state controllate 47 persone, 10 delle quali con precedenti di polizia, e 5 imbarcazioni, tra cui 2 charter. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati anche controlli in due esercizi commerciali del settore della ristorazione. In un primo ristorante, gestito da una donna di 42 anni residente a Formia, sono emerse violazioni per mancata tracciabilità dei prodotti e omessa sanificazione dei locali: i Carabinieri hanno sequestrato 50 chili di pesce.

Nel secondo caso, un uomo di 54 anni del posto è stato segnalato per la mancata tracciabilità dei prodotti e per l’assenza della tabella dei valori alcolemici. Anche in questo caso è scattato il sequestro di 30 chili di pesce e sono state elevate sanzioni per un totale di 1.900 euro.