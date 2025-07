Aprilia, sequestrate armi da guerra, esplosivi e oltre 4 kg di cocaina

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e della Stazione di Campoverde hanno arrestato due uomini del posto, di 25 e 49 anni, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla repressione di azioni criminali con armi da fuoco. I due sono ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi da guerra e comuni (alcune clandestine), detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

L’attività investigativa, condotta attraverso pedinamenti e osservazioni, ha permesso di individuare un appartamento frequentato dal 25enne. Dopo un controllo su strada, l’uomo è stato trovato in possesso di cocaina, crack e della chiave di un’altra vettura. La successiva perquisizione nell’abitazione, in uso al 49enne, ha portato al sequestro di oltre 3 kg di cocaina suddivisa in 33 involucri, tre ordigni esplosivi artigianali ad alto potenziale, un giubbotto antiproiettile, materiale per il confezionamento e 1.240 euro in contanti.

Estendendo le ricerche a una seconda auto, i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore chilogrammo di cocaina, cinque pistole calibro 7,65 (alcune senza matricola), un silenziatore, un mitragliatore a raffica con munizionamento e oltre 60 cartucce di vario calibro. Due delle armi risultavano rubate a Firenze e in provincia di Venezia rispettivamente nel 2014 e nel 2022.

Quanto sequestrato è ora oggetto di accertamenti balistici e di laboratorio. Gli esplosivi verranno fatti brillare dalla Squadra Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Durante l’operazione è stato inoltre denunciato un 46enne di Aprilia, trovato in possesso di oltre 4 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento, a seguito di un incontro sospetto con il 25enne arrestato. I due uomini arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.