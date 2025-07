Latina: tenta il furto su un’auto in sosta e aggredisce i poliziotti

La notte scorsa i poliziotti della Questura di Latina sono intervenuti in una via del centro cittadino a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112, che indicava la presenza di un uomo intento a forzare un’auto in sosta. Gli agenti delle Volanti hanno raggiunto rapidamente il luogo e individuato il soggetto, che presentava una ferita compatibile con la rottura del finestrino del veicolo. Durante le operazioni di primo soccorso da parte del personale del 118, l’uomo ha tentato la fuga, aggredendo con calci e pugni gli operatori di polizia. Nel corso della colluttazione due agenti sono rimasti feriti. In base agli elementi raccolti e in accordo con il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e associato portato nel carcere di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.