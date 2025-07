Aprilia, tenta il suicidio dal balcone di casa: 61enne salvato dai Carabinieri

Tragedia sfiorata nella serata di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dove un uomo di 61 anni ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, che sono riusciti a salvarlo in extremis. La richiesta di aiuto è arrivata al numero unico per le emergenze 112. I militari, intervenuti con tempestività, si sono trovati davanti una scena drammatica: l’uomo, in evidente stato di agitazione, si trovava già sul balcone e, oltre a minacciare i familiari presenti in casa e gli stessi Carabinieri, annunciava l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Con grande sangue freddo, i militari si sono avvicinati cercando di instaurare un dialogo, nonostante l’uomo si mostrasse ostile e verbalmente aggressivo. In un momento di distrazione, sfruttando la loro prontezza e determinazione, sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in salvo, evitando il peggio. L’intervento ha permesso di riportare l’uomo all’interno dell’abitazione, dove è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario.