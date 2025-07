Virus West Nile, seconda vittima in provincia di Latina

Seconda vittima del virus west Nile in provincia di Latina. Il paziente di 77 anni è deceduto all’alba di oggi all’istituto Spallanzani di Roma aveva patologie croniche ed era reduce da un trapianto cardiaco Dalle prime informazioni che emergono l’uomo viveva in provincia di Latina la provincia italiana più colpita e aveva soggiornato nell’ultimo periodo a Baia Domizia in provincia di Caserta Al momento nel Lazio escludendo l’ultima vittima si contano 28 contagiati e accertati nell’ultimo bollettino aggiornato precedente a quest’ultimo decesso la regione Lazio aveva spiegato che dei sette nuovi casi Due presentano sindrome neurologica e 5 febbre da virus le città più esposte in cui sono state registrate i contagi sono Aprilia cisterna Fondi Latina puntina Priverno Sezze Sabaudia come ha confermato la regione due casi sono stati anche accertati alle porte di Roma sul litorale e Sud nella zona di Anzio e nettuno la prima vittima lo scorso 20 luglio una donna di 82 anni residente a Nerola in provincia di Roma è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio a Fondi la donna era stata ricoverata al 14 luglio scorso aveva febbre appariva in stato confusionale