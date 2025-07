L’ex Teti diventerà sede di rappresentanza dell’Archivio di Stato di Latina

LATINA – L’Archivio di Stato di Latina avrà la sua sede di rappresentanza nell’edificio di fondazione ex Teti in Via Duca del Mare. Lo ha annunciato oggi la sindaca di Latina Matilde Celentano, in un incontro pubblico tenuto nel foyer del teatro D’Annunzio, tornato agibile, con gli altri protagonisti dell’accordo: il direttore generale Archivi del Ministero della Cultura Antonio Tarasco e la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme. Non è ancora stabilito invece dove andranno i depositi, dovendo l’Archivio di Stato lasciare l’attuale sede di Via dei Piceni.

“L’edificio ex Teti sarà presto restaurato e tornerà a vivere con una nuova funzione: sarà, infatti, la sede di rappresentanza dell’Archivio di Stato, con uffici e spazi aperti al pubblico” ha detto la prima cittadina ringraziando i partner.

Celentano ha parlato di un’idea di città che procede attraverso scelte come questa: “Questo va esattamente nella direzione della nostra visione per il centro storico. Vogliamo che il nostro centro città torni ad essere attrattivo con nuovi servizi e spazi fruibili in grado di calamitare presenze. Il trasferimento dell’Archivio di Stato nel centro storico di Latina rappresenta un altro tassello del piano strategico che ci siamo imposti per creare nuove prospettive di sviluppo anche in vista delle celebrazioni del Centenario. Abbiamo assegnato alla Sapienza Università di Roma l’ex Banca d’Italia che sarà sede di nuovi corsi universitari e il restaurato edificio dell’ex Garage Ruspi. Stiamo riqualificando, grazie ai fondi del Pnrr, il parco Falcone e Borsellino, cinque ettari di verde in pieno centro urbano. Stiamo potenziando gli spazi per l’Università, stiamo portando in centro l’Archivio di Stato, a brevissimo la Camera di Commercio si trasferirà nella sede di via Diaz, altro locale di fondazione chiuso da anni, ci siamo rivolti all’architetto di fama internazionale Alfonso Femia per la riqualificazione del centro, stiamo lavorando per la ristrutturazione del mercato annonario, il restyling di piazza San Benedetto e la rigenerazione delle Poste. E il trasferimento dell’Archivio di Stato è il cambio di paradigma del ritorno in centro di funzioni. E’ in atto una vera e propria rivoluzione, che poggia soprattutto su nuove funzioni degli edifici storici che rientrano nell’architettura del Novecento, uno dei punti forti della legge 130/2024 sul Centenario”.

La direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme ha ricordato anche la funzione storica dell’edificio di fondazione che è stato sede della Società Telefonica Tirrena uno dei quattro concessionari del servizio di telefonia che aveva sede proprio a Latina (fusa poi con la Sip), che ha poi ospitato una storica scuola elementare e, più di recente, è stato utilizzato per accogliere uffici del Comune: “Così il centro storico della città si arricchirà del palazzo Te.Ti. rinnovato, pronto ad ospitare nuove funzioni culturali. Fondamentale è la sinergia con il Comune con cui stiamo costruendo un Piano Città degli immobili pubblici a Latina. Attraverso gli immobili pubblici puntiamo alla rigenerazione urbana e offrire ai cittadini servizi, spazi aperti e attrattivi, nel rispetto della storia e dell’identità dei luoghi”.

“Si tratta di un investimento importante da quattro milioni di euro – conclude Antonio Tarasco, direttore generale Archivi del Ministero della Cultura – che ha per fine non soltanto il recupero di una sede archivistica, ma anche la riqualificazione di una struttura che si trova nel centro della città. Rappresenta solo uno degli investimenti che il Ministero ha effettuato nel territorio archivistico nella regione Lazio e in tutta Italia. Nel solo Lazio, per ristrutturazione di sede archivistiche, sono stati impiegati 42 milioni rispetto ai complessivi 75 milioni del totale degli investimenti delle ristrutturazioni delle sedi archivistiche, ovvero il 56%”.