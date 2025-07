Cisterna protagonista: il palasport ospita il torneo di qualificazione.

CISTERNA DI LATINA – Il Palasport di Viale delle Provincie a Cisterna si prepara ad accendere i riflettori sul futuro della pallavolo europea. Dal’11 al 13 luglio, la casa del Cisterna Volley ospiterà infatti il Torneo di Qualificazione agli Europei Under 22 Maschili, evento che vedrà protagonista anche l’azzurro Tommaso Barotto, uno dei volti nuovi del roster del Cisterna Volley. Il neo opposto dei pontini conoscerà già il calore del pubblico di Cisterna di Latina nel prossimo weekend con la maglia azzurra, prima di iniziare la sua avventura con i colori del Cisterna Volley indosso. Un appuntamento di assoluto prestigio organizzato con la sinergia di Cisterna Volley, Comitato Regionale del Lazio, Comitato Territoriale di Latina e FIPAV Nazionale, che certifica ancora una volta la centralità di Cisterna di Latina nel panorama pallavolistico italiano ed europeo. La Nazionale U21, guidata da coach Vincenzo Fanizza, è già al lavoro in questi giorni per preparare al meglio l’impegno, con un collegiale iniziato oggi, martedì 8 luglio. L’Italia è inserita nella Pool A, insieme a Ucraina, Danimarca e Inghilterra. Il regolamento prevede che soltanto la prima classificata e le due migliori seconde tra i vari gironi possano accedere alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, in programma nel 2026. Un banco di prova importante per i talenti azzurri e un’occasione imperdibile per il pubblico pontino di ammirare da vicino il futuro della pallavolo internazionale.

Il calendario del torneo al Palasport di Cisterna di Latina (ingresso gratuito):

• 11 luglio, ore 17:00 – Ucraina vs Danimarca

• 11 luglio, ore 20:30 – Italia vs Inghilterra

• 12 luglio, ore 17:00 – Danimarca vs Inghilterra

• 12 luglio, ore 20:30 – Italia vs Ucraina

• 13 luglio, ore 17:00 – Inghilterra vs Ucraina

• 13 luglio, ore 20:30 – Italia vs Danimarca