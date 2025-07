Volley, per Enrico Diamantini sarà ancora Cisterna

Per Enrico Diamantini sarà ancora Cisterna. Il centrale marchigiano, uno dei volti più esperti del panorama pallavolistico italiano, vestirà la maglia bianco-blu anche nella prossima stagione, la sua seconda consecutiva al Palasport di Viale delle Provincie. Un segnale di continuità importante per il club pontino, che si affida ancora una volta all’esperienza e alla solidità tecnica di un giocatore che, con 14 stagioni in Superlega alle spalle e oltre 1300 punti messi a segno – di cui circa 300 a muro – ha già scritto pagine importanti della pallavolo italiana.

Classe 1993, nato a Fano, Diamantini ha legato il suo nome per sei anni alla Lube Civitanova, dove ha contribuito a riempire la bacheca con trofei prestigiosi: Champions League, Mondiale per Club, tre scudetti e due Coppe Italia. A Cisterna ha ritrovato lo stimolo della sfida, il calore di un gruppo compatto e un ambiente dove sentirsi di nuovo a casa.

«L’impatto non è stato semplice – racconta – venivo da sei anni nello stesso contesto, con abitudini consolidate e certezze. Ma qui ho trovato solo aspetti positivi: una squadra accogliente, una società seria, una città dove sto bene. Mi sono sentito subito parte di qualcosa».

Nel prossimo campionato, il terzo consecutivo in Superlega per il Cisterna Volley, si aspetta battaglie vere, come da tradizione italiana. «La Superlega è una delle competizioni più difficili al mondo. Il livello resta altissimo, nonostante le sirene economiche di altri Paesi. Ogni match è una sfida totale: se non dai tutto, non porti a casa nulla. Ma noi sappiamo bene cosa ci aspetta e ci faremo trovare pronti». La scelta di rimanere a Cisterna non è solo sportiva, ma anche affettiva.