New age erborist, campioni del bip giovani

LATINA – New Age Erborist è il nuovo team Junior campione del Trofeo Città di Latina-Basket in Piazza. Le ragazze e i ragazzi di coach Colarullo hanno alzato la coppa al cielo della BIP Arena dopo la vittoria su Ultrasolar. Una partita condotta in scioltezza, senza mai mettere in discussione il risultato, ampiamente meritato sia nella sostanza che nella forma finale. Il cerimoniale di premiazione ha concluso degnamente la serata, l’ennesima molto popolata sulle tribune di Piazza del Popolo.

Il presidente degli Amici del Basket Massimo Passamonti

Questa sera il gran finale, quando saranno 21 le giornate di pallacanestro in centro, evento riuscitissimo e molto apprezzato non solo dagli appassionati di questa disciplina, mal punto di vista sociale e aggregativo. Come è sempre stato nelle intenzioni degli organizzatori, l’associazione Gli Amici del Basket.

Alle 19 vale il terzo posto la finale tra Benacquista e Farmacia Isonzo, che si sono contese il torneo nella finale della prima edizione. Alle 21 la finalissima tra 2E Geco e Carrozzerria Falcone, le due sorprese di questa edizione. Il cerimoniale di premiazione, sarà l’epilogo di una bella maratona di palla a spicchi, pronta ad essere ripetuta.

Luca Rizzi Presidente Provinciale Fip