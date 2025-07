Chiesuola Summer Fest, al via la terza edizione

LATINA – Dal 10 al 21 luglio, si torna a ballare e a cantare sotto le stelle con la terza edizione del Chiesuola Summer Fest, rassegna musicale tra le più attese dell’estate pontina. Un appuntamento ormai consolidato, che torna a proporre dodici serate consecutive di musica dal vivo, rigorosamente a ingresso gratuito.

Ogni sera, a partire dalle ore 21:30, il festival ospiterà una cover o tribute band diversa, regalando al pubblico un viaggio sonoro che spazia tra generi e decenni: dal pop al rock, dal beat al rap, fino al grande cantautorato. Una proposta musicale ampia e trasversale che ripercorre i migliori successi di sempre, italiani e internazionali, pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo e capace di unire diverse generazioni attorno alla passione per la musica dal vivo. Perché il Chiesuola Summer Fest è un momento di aggregazione, intrattenimento e cultura musicale, nato per valorizzare gli artisti e interpreti locali e per dare voce e spazio a tributi che hanno fatto – e continuano a fare – la storia della musica.

IL PROGRAMMA

Giovedì 10 luglio si inizia con Honky Tonks, la tribute band di Latina che rende omaggio ai leggendari Rolling Stones, ricreando l’atmosfera e il sound dei loro seguitissimi concerti.

Venerdì 11 luglio si prosegue con Don’t Call Me Gaga, che porta sul palco l’energia, lo stile e i successi iconici di Lady Gaga, con una voce straordinaria, costumi spettacolari e un sound travolgente.

Sabato 12 luglio ci si scatena con Siamo Solo Noi, tribute band di Vasco Rossi nata con l’intento di riprodurre la musica e le emozioni dei concerti del rocker di Zocca per regalare un’esplosione di ritmo e grandi successi.

Domenica 13 luglio è la volta di Giorgia Paradiso Band: si rivive il pop italiano degli anni ’80 e ’90 con interpretazioni magistrali, carismatiche e coinvolgenti.

Lunedì 14 luglio i riflettori sono tutti per i Rock Dogs, che portano in scena l’energia pura delle leggende degli anni ’70, ’80 e ’90: Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Guns N’ Roses, Aerosmith, Queen e molti altri.

Martedì 15 luglio spazio al cantautorato italiano con Sergio Ciccarelli e le Note d’Autore, tra grandi successi e brani originali, tra questi “Il destino di chi visse per amare” scritto con Tiziano Ferro e contenuto nell’album “Accetto Miracoli”.

Mercoledì 16 luglio ci si addentra nel beat e nel rock’n’roll anni ’60 con i The Shaggers e le cover dei migliori brani del periodo: due chitarre, basso, batteria e 4 voci… l’essenziale per riportare in vita quegli indimenticabili anni.

Giovedì 17 luglio sul palco del Chiesuola Summer Fest approdano i Bad Medicine e il loro tributo al rock di Jon Bon Jovi per rivivere i migliori successi dall’artista statunitense che tanto ha dato alla scena musicale.

Venerdì 18 luglio tocca a Le Teste di Modì, una delle pochissime ed esclusive Tribute band dedicate a Caparezza: scenografie e cambi d’abito per un live show coinvolgente e divertente per tutte le età.

Sabato 19 luglio si strizza l’occhio al pop anni ’80 riarrangiato in chiave rock con gli AfterGlow e il loro concerto pronto a far scatenare in pista e cantare a squarciagola.

Domenica 20 luglio va in scena Liga History, il tributo a Ligabue nato con l’intento di far emozionare i più nostalgici, con due ore di concerto che racchiude i primi 23 anni di carriera del grande rocker di Correggio.

Lunedì 21 luglio il gran finale di questa terza edizione del Chiesuola Summer Fest è affidato ai Notte Italiana con tutti i grandi successi dagli anni ’60 ad oggi, colonna sonora per intere generazioni.

L’appuntamento è in località Chiesuola, a Latina (Strada della Chiesuola, 108 – fronte chiesa). Ingresso libero e gratuito. Radio Immagine è media partner dell’evento.