Latina, al via @tNICOLOSI 2025: musica nella piazzetta dello storico quartiere

LATINA – Torna nella piazzetta dello storico quartiere Nicolosi di Latina la rassegna estiva @tNICOLOSI, quarta edizione, dal 12 al 30 luglio 2025, performance, musica, installazioni, narrazioni urbane e laboratori, con il patrocinio del Comune di Latina e di ATER della Provincia di Latina, e grazie alla speciale collaborazione di Fondazione Roma, in sinergia con la Cooperativa Astrolabio e SAIP Formazione e Lavoro, a conferma di un’alleanza culturale e sociale che mette al centro le persone, i diritti, e quella forma rara di bellezza che nasce quando nessuno viene lasciato indietro.

IL PRIMO APPUNTAMENTO MUSICALE – Sabato 12 luglio ( alle 21) l’apertura è affidata agli ALKEBULAN con un live di musica Afro Jazz. La band nata dall’incontro per caso in provincia di Latina, di sei strumentisti: Ernest, Issan, Stefano, Jean Charles, Guido e Lamin, italiani, senegalesi, gambiani (basso, chitarra, sax , piano, batteria e percussioni), che condividono una lingua comune, la musica. “Sul palco costruiscono un racconto collettivo dove la musica tradizionale africana si fonde con jazz, funk, blues e world music. Ogni brano è un viaggio: si parte dal profondo, si sale, si danza, si esplode”, dicono gli organizzatori.

“Un’edizione che profuma di presenza culturale viva, di spinta generativa, di sogni concreti, di futuro condiviso – promettono gli organizzatori – . Nel cuore popolare di Latina, tra i palazzi dell’ATER è l’espressione viva di un progetto più ampio, quello di Spazio Culturale Nicolosi, che da anni lavora per costruire comunità solidali, valorizzare le differenze e innescare bellezza nei luoghi feriti. Perché per Spazio Culturale Nicolosi, l’arte non è un orpello: è necessità, riscatto, costruzione di senso”, spiegano.

I quattro appuntamenti musicali saranno accompagnati dalla mostra fotografica “Oltre lo sguardo” 12–30 luglio 2025 nella piazzetta Giuseppe Nicolosi in via Filippo Corridoni, all’aperto, curata dalla Cooperativa Astrolabio in collaborazione con fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Un percorso visivo che interroga il concetto di casa, di dignità, di diritti. “È una galleria di volti, fotografie, parte di un più ampio archivio costruito in oltre dieci anni di lavoro sociale e creativo, raccontano la condizione delle persone senza dimora e le risposte che il territorio ha saputo dare – tra accoglienza, autonomia, prossimità”.

In mostra, le immagini più potenti dei tre workshop fotografici promossi da fio.PSD:

• Homelessness e risposte innovative

• Inclusione abitativa: un nuovo modello

• Fotogrammi di vite

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – Domenica 20 luglio – Ore 21.00 L’INFINITO NELLA SAUDADE – Dal Fado al Blues. Sul palco: Marco Poeta (chitarra e voce), Adriano Taborro (chitarra), Pino Gulizia (tastiera), Luigi Ridolfi (basso), Riccardo Guerra (batteria), special guest da Lisbona: Jorge Fernando – storico chitarrista e direttore musicale di Amália Rodrigues, figura di spicco del Fado moderno. Voce narrante: Giulia Poeta

Venerdì 25 luglio – Ore 21.00 VOICES IN THE MAKING – Voci che si fanno palco 1ª parte – Una Voce per LGNet3 progetto realizzato con il supporto tecnico dello studio One Take di Latina, ha permesso a giovani musicisti migranti di sperimentare il potere dell’espressione musicale come strumento di integrazione e rinascita. Tre ragazzi si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla band del musicista Maurizio Vizzino a seguire, la stessa band interpreterà tre brani del proprio repertorio arricchiti da strumenti tradizionali arabi suonati dai ragazzi del progetto. La serata si aprirà con un breve intervento della coordinatrice del progetto LGNet3, per raccontare il percorso che ha portato i ragazzi fin qui.

2ª parte – SISTER$ LIVE – “FUCK REALITY” A chiudere la serata, il live set dei SISTER$, il duo formato dai fratelli Cerbone, che presenta in anteprima assoluta l’album inedito “FUCK REALITY”, in uscita a fine luglio.

Il 30 luglio l’appuntamento è con ENRICO CAPUANO & LA TAMMURRIATA ROCK – Live Show – Capuano è il capostipite del folk rock tricolore, pioniere di un genere che unisce i tamburi della tradizione al graffio elettrico del rock, senza mai perdere il senso del territorio. Il tour 2025 arriva al Quartiere Nicolosi con un sound rinnovato con Enrico Capuano – voce e visione, Dunia Molina – voce e presenza scenica italo-mediorientale: un fuoco che danza tra mondi, Daniele Iacono – batteria: il ritmo che scuote, Suvi Valjus – violino: eleganza nordica nel cuore del Sud, Roberto Lo Monaco – basso: colonna sonora del sottopelle e Giacomo Anselmi – chitarra: distorsione e poesia