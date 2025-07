Martufello festeggia 50 anni di carriera: l’intervista al comico tra i più amati di sempre

50 anni di carriera per Martufello. Il comico setino tra i più amati in Italia festeggerà il grande traguardo sabato 12 luglio dalle 21:15, presso lo Stadio Comunale di Sezze, in un evento speciale dal titolo “50 Anni di risate – Martufello”. Ospite della serata il cast di stelle che lo ha accompagnato lungo il percorso e che ha fatto la storia dello spettacolo italiano: Pippo Franco, Valeria Marini, Pamela Prati, Manuela Villa, Maurizio Mattioli, Mario Zamma, Carlo Frisi, Gigi Miseferi, Lino Barbieri, il duo comico Marconi-Taranto, Giancarlo Loffarelli e Sofia Caiola. A impreziosire la serata, la presenza di Pier Francesco Pingitore, regista e autore storico del Bagaglino, che per decenni ha accompagnato Martufello nel suo percorso artistico.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Questo pomeriggio ospite negli studi di Radio Immagine, Martufello ha raccontato il significato e le emozioni di questi 5 decenni di successi: