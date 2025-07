Terracina, sequestrata un’area di circa 3.000 mq in località La Fiora

Un’ampia area in località La Fiora è stata sequestrata nel pomeriggio di ieri dalla Polizia Locale di Terracina coadiuvata da un tecnico della vigilanza. Si tratta di un’area di circa 3.000 mq sulla quale si stavano eseguendo scavi, un movimento di terra per circa 1.000 mq con una profondità di intervento di circa 1 metro e distribuzione di materiale vario anche pericoloso tra inerti, residui di calcinacci e materiale bituminoso, con l’installazione di svariati pali in ferro e un container, il tutto in palese violazione de T.U. Edilizia (dlg 380/2001) e del T.U. Ambientale (dlg 152/2006) in area oltretutto sottoposta a vincolo PAI.

Il proprietario del fondo e l’esecutore materiale dei lavori, entrambi di Terracina, sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per le plurime violazioni. Seguiranno ora le attività di bonifica ambientale a carico dei responsabili. La Polizia Locale del Comandante Mauro Renzi, impegnata nelle tante attività d’Istituto, mantiene alta l’attenzione sul territorio nel controllo e a tutela dei reati ambientali ed urbanistici che aumentano notevolmente nel periodo estivo.