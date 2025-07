Contrasto al lavoro irregolare, la guardia di Finanza scopre sei lavoratori in nero in due aziende di Sabaudia e Terracina

SABAUDIA – Sei lavoratori completamente in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante controlli mirati realizzati in due aziende agricole di Sabaudia e Terracina. Si tratta della metà del personale trovato al lavoro nelle serre. I controlli sono stati svolti dopo alcune segnalazioni.

Il blitz è partito proprio dalle aree dove sono presenti le coltivazioni ortofrutticole e poi acquisendo documentazione contabile ed extracontabile relativa alla gestione delle società e in particolar modo ai rapporti lavorativi. I finanzieri hanno identificato i lavoratori presenti chiedendo loro la natura del rapporto di lavoro, i compiti e le condizioni lavorative.

Indagati i due datori di lavoro, titolari delle aziende agricole.

I lavoratori in tutto 12 erano prevalentemente di nazionalità indiana e di questi la metà sono risultati completamente “in nero” privi di contratto di lavoro. “Sono in corso _ si legge in una nota del corpo – mirati e specifici approfondimenti al fine di ricostruire le singole posizioni e di verificare anche la sussistenza di ulteriori e/o più gravi condotte abusive, di sfruttamento, di “caporalato”.