Tir a fuoco sulla Pontina, traffico e disagi dal primo pomeriggio

Caos nel primo pomeriggio sulla Pontina, dove un incendio ha coinvolto un mezzo in transito all’altezza dello svincolo del centro commerciale Aprilia 2, nel territorio di Aprilia. Intorno alle 13.30 un camion carico di balle di fieno ha preso fuoco, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, bloccando la circolazione in direzione Latina e creando gravi disagi al traffico. Le fiamme si sono estese anche nei terreni circostanti, generando nuovi focolai e provocando ulteriori criticità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da volontari delle associazioni di Protezione Civile e dagli agenti della Polizia Locale di Aprilia. Le operazioni sono ancora in corso. Il tratto della Pontina è stato temporaneamente chiuso all’altezza di via Vallelata, al chilometro 43+300, per consentire la messa in sicurezza dell’area.