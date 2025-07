Latina, avviato il lavoro sul nuovo Regolamento per carburanti e ricariche elettriche

È stato presentato oggi in Commissione Attività Produttive il nuovo Regolamento per l’installazione di impianti di distribuzione carburanti e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel Comune di Latina. Il documento, elaborato dallo Studio tecnico Mattioli e dal dirigente del Dipartimento Attività Produttive Paolo Rossi, mira a superare la vecchia normativa del 2000 per dotare la città di uno strumento moderno, efficiente e coerente con gli attuali obiettivi di sostenibilità e sicurezza urbana.

La proposta introduce criteri aggiornati per la localizzazione degli impianti, una classificazione dettagliata delle tipologie – dai semplici chioschi agli impianti completi di servizio – e norme tecniche che integrano pienamente le colonnine elettriche nelle nuove strutture, in linea con la transizione ecologica.

Tra le novità: localizzazione controllata per tutelare paesaggi e aree sensibili, esclusione di nuove installazioni nel tratto costiero tra Piazzale Loffredo e Foce Verde, obblighi sul verde urbano, vincoli dimensionali per le attività commerciali collegate e standard minimi di qualità per i servizi offerti.

“La bozza – spiegano in una nota congiunta la presidente della Commissione Simona Mulè e l’assessore Antonio Cosentino – è solo l’inizio di un percorso di confronto e lavoro condiviso, per offrire a Latina uno sviluppo ordinato, sostenibile e attento agli equilibri urbani”.