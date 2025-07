Dalla As Roma al Latina Calcio 1932, arriva il portiere Davide Mastrantonio

LATINA – Arriva al Latina Calcio 1932 il portiere Davide Mastrantonio. Il club presieduto da Antonio Terracciano comunica di aver perfezionato l’ingaggio a titolo definitivo dalla AS Roma del giocatore classe 2004. Estremo difensore di prospettiva, Mastrantonio è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha completato tutta la trafila fino alla Primavera. Vanta già esperienze significative tra i professionisti con le maglie di Triestina, Monterosi, Pro Vercelli e Milan Futuro in Serie C. Arriva a far parte anche della Nazionale Under 19 Campione D’Europa nel 2023. Con il Latina ha firmato in giornata un contratto biennale.