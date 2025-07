Weekend con le finali del secondo BIP, sabato Junior e domenica Senior

LATINA – Siamo ai giorni della finali per il Big. Il sabato è degli Junior, la domenica dei Senior. Sale la temperatura alla BIP Arena, ogni punto sarà determinante nelle quattro partite decisive della 2a edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Parliamo delle due finali di consolazione e le due finalissime.

Per gli Junior si contenderanno il torneo Ultrasolar e New Age Erborist, che in semifinale hanno battuto rispettivamente GlobalTel e Virtus Aprilia. Nei Senior sarà una questione tra Carrozzeria Falcone e 3E Geco, decisamente brave contro Benacquista e Farmacia Isonzo, che, curiosità alla mano, sono le finaliste della passata stagione, ora in gioco per il terzo posto.

PREMIAZIONI

Le squadre eliminate nei quarti saranno tutte premiate a pari merito, poi si procederà dalla quarta alla prima. Saranno premiate anche le mini squadre formate dai tre vincitori del simpatico Frappa Contest. Non mancheranno ovviamente le premiazioni individuali, dalla migliore giocatrice al miglior giocatore di prima e seconda fascia e poi (solo per i Senior) i premi extra individuali, dal fair play al più esperto, per chiudere con l’MVP della finale.

CALENDARIO

SABATO 20 LUGLIO

Finale 3°/4° posto Junior GlobalTel – Virtus Aprilia, ore 19

Finale 1°/2° posto Junior Ultrasolar – New Age Erborist, ore 21

Premiazioni

DOMENICA 21 LUGLIO

Finale 3°/4° posto Senior Benacquista – Farmacia Isonzo, ore 19

Finale 1°/2° posto, Carrozzeria Falconeore – 3E Geco 21

Premiazioni

TABELLINI 18.07

3E Geco-Farmacia Isonzo 83-77 (24-9; 24-19; 24-24; 11-25)

3E Geco: Petrillo, G. Salvucci 4, Saccoccio 18, A. Salvucci 4, Asabella 3, Stanzione 6, Silvestri 8, Di Biase 16, Macera 13, Vecchio 7, Corona 2. Coach C. Polidori-M. Polidori

Farmacia Isonzo: Domenici, L. Antoniani, Porzio 8, Fabiani 15, M. Antoniani, Colarullo 2, Mannarelli 3, Agbara 28, Diofebi 10, Pecetta 2, Borrelli 7. Coach Boscaro

Arbitri: Tortorici-Ottaviani

Ufficiali: Censi-Ciotti

Parte fortissimo 3E Geco, Macera è scatenato, Farmacia Isonzo invece spreca un po’ troppo al tiro. A dargli manforte ai “black” un Vecchio caldissimo, la sua tripla infatti vale il momentaneo +11. Ancora impulsi offensivi da parte di una super 3E Geco, Di Biase mette la tripla e un gioco da tre proietta i suoi al riposo sul 24-9.

Nel secondo quarto spingono ancora forte i ragazzi del duo Polidori. Troppo imprecisi i ragazzi di Farmacia Isonzo, con una percentuale bassissima al tiro. Ne approfitta 3E Geco, che ancora sulle ali di un Di Biase sugli scudi continua a far male alle retrovie di Farmacia Isonzo. Farmacia Isonzo che prova a reagire contando sul solito Agbara, che impiega un po’ a carburare. Si va all’intervallo sul 48-28.

FRAPPA CONTEST* La 3E Geco ha vinto la sfida dei tiri da tre, piazzando nel giro di minuti otto triple rispetto alle cinque di Farmacia Isonzo. Più precisi Giorgio Silvestri Mattia Stanzione e Mario Saccoccio rispetto a Laura Antoniani, Lorenzo Colarullo e Diego Porzio.

Il terzo quarto segue sostanzialmente le orme di quelli precedenti. Farmacia Isonzo prova ad alzare i ritmi del motore con Agbara che inizia a fare quello a cui ci ha abituato. 3E Geco però non abbassa nemmeno di un millimetro il livello dell’attenzione riuscendo a mantenere di fatto invariato il distacco di punti fino a fine quarto.

E’ proprio nell’ultimo quarto che succede di tutto. Due triple di Fabiani riaccendono la fiammella nell’animo di Farmacia Isonzo. Il quintetto di coach Boscaro, seppur in ritardo, inizia a trovare le misure di gioco trovando praticamente sempre Agbara sotto canestro. Detto fatto ed in un attimo dal parziale di -20 i ragazzi di Farmacia Isonzo si ritrovano a -1 da 3E Geco. Tutto questo a 42’’ dalla fine. E’ in quel momento che Agbara ha l’occasione per portare i suoi in vantaggio, ma il ferro gli nega la gioia. Sono i tiri liberi a condannare Farmacia Isonzo riesce a portare a casa un posto nella finalissima di domenica sera con Carrozzeria Falcone.

New Age Erborist-Virtus Aprilia 90-75 (19-23; 33-12; 29-15; 9-25)

New Age Erborist: Turato 5, R. Colarullo 7, Ricci, Cenci 2, Panella 10, Mastrobattista 12, Maliziola 6, Petrillo 8, Penazzi 5, Mascetti 7, Troiso 23, Dvornic 7. Coach L. Colarullo-Antoniani

Virtus Aprilia: Aquino, Masci 15, Davi, Caciorgna 18, Scaggion 2, Paniccia 15, Di Marcantonio 4, Giambra 2, Mancusi 12, Formicola, Politi 6. Coach Vegliante

Arbitri: Nardin-Santini

Ufficiali: Persi-Ciotti

E’ il più classico degli avvii di una gara che mette in palio un posto in finale. Nella prima parte è l’emozione a farla da padrona con le due squadre, che provano ad affrontarsi ribaltamento su ribaltamento, ma l’imprecisione è tanta. Il match poi si sblocca, la Virtus Aprilia trova il primo allungo trascinata da un super Caciorgna, che vola a canestro. Al riposo è 19-23 per i ragazzi di coach Vegliante.

Nel secondo quarto c’è la reazione New Age Erborist, che sotto il segno di Mascetti si rifà prepotentemente sotto, mettendo la freccia per il sorpasso. I ragazzi di coach Colarullo cambiano passo sotto i colpi di Mascetti e Troiso, al cospetto di una Virtus Aprilia quasi “addormentata”. Si va all’intervallo sul 52-35 per New Age Erborist.

FRAPPA CONTEST

E’ finita 7-5 a favore per New Age Erborist il contest dei tiri da tre in minuto ricavato nell’intervallo lungo. Riccardo Colarullo, Alessandro Panella e Miriam Ricci sono più precisi di Matteo Politi, Giulia Tocci e Lorenzo Masci.

Nel terzo quarto getta letteralmente la spugna la Virtus Aprilia. L’esclusione per falli di Politi, unico che riesce a domare la fisicità di Troiso, è un colpo basso per la formazione in verde. New Age Erborist continua a produrre, e la squadra allenata da coach Vegliante non riesce a contenere.

Un’ occasione dunque per fuggire definitivamente e andare al break che introduce il quarto quarto sull’81-50. Un vantaggio cospicuo che permetterà poi a New Age Erborist di controllare semplicemente il match negli ultimi minuti, senza faticare nemmeno troppo. Inutili i tentativi di rimonta da parte di Virtus Aprilia. Finisce 90-75 a favore dei ragazzi in canotta gialla.

TABELLINI 17.07

CARROZZERIA FALCONE – BENACQUISTA ASSICURAZIONI 80-69

(18-16; 27-18; 19-16; 16-19)

CARROZZERIA FALCONE: Sorge 26, Carnevale 6, Nardin 11, Di Viccaro 6, Farina 9, Ensoli 5, D. Mauriello 2, Tonini, Guratti, Falcone, Santulli, C. Mauriello 14. Coach D’Alessio-Tei

BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Mordini 7, Marrella 2, Favali 15, Bisconti 16, Petrolini 4, Bagni 8, De Biaggio 4, Sestito 13, Pirani. Coach Caldarozzi – Franchini

Arbitri: Bertoni – Rizzuto

Ufficiali: Centra – Ceccarelli

Colpi d’autore nel primo quarto, tra due team in fiducia cresciuta di partita in partita. Più pulita in fase realizzativa nelle prime battute la Benacquista, in cui si distingue in particolare la Sestito, che con sei punti parziali è la migliore realizzatore degli orange. Carrozzeria Falcone parte a rilento, poi si ricorda dell’ottimo quarto con Neri / Farina, si attiva Sorge al resto ci pensa Nardin: due le sue bombe che chiudono il primo quarto sul 18-16.

Carnevale ed un’altra bomba, stavolta di Santulli, accresce il distacco ad inizio secondo quarto. Ma non è aria di fuga, anzi Bisconti suona la proverbiale sveglia e una super bomba segna il 29-27. Le triple di Mauriello e Sorge, due a testa, allontanano Carrozzeria Falcone a + 11 (45-34), gap che consente un intervallo più rilassato, ma non troppo.

FRAPPA CONTEST

E’ di 13-7 in favore di Carrozzeria Falcone il risultato del Frappa Contest dell’intervallo, in cui sono più precisi nel tiro da tre sono più precisi i Mauriello (Chiara e Daniele) insieme a Francesco Ensoli, rispetto a Matteo Mordini, Alessandro Bagni e Valentina Sestito.

Diventa abissale il distacco tra le due squadre, Sorge continua a dettare legge, in inseriscono bene in corso d’opera Farina, Ensoli e Daniele Mauriello, che con tiro libero assegnato per fallo tecnico fischiato al tecnico Caldarozzi, porta il vantaggio a + 20 (56-36). Non ci si discosta molto dal trend, nonostante l’inerzia della Benacquista, ma il 65-50 di fine quarto sembra una mezza sentenza.

Ultimo e decisivo quarto, due punti di Bisconti riaccendono la speranza della Benacquista sul 69-59 e con l’esclusione di Carnevale al quinto fallo Carrozzeria Falcone inevitabilmente perde spessore distacco, fino a -6. La serata però è magica, Sorge e Chiara Mauriello (sempre triple) sanno riportare il match nella direzione di Falcone, Benacquista si tiene aggrappa alla speranza, che viene però vanificata dalla sapiente gestione del finale, in cui Sorge mette a segno ancora punti pesanti e gli applausi del pubblico partono dagli ultimi quindici secondi finali. Carrozzeria Falcone centra la finale, la Benacquista, campione in carica, si gioca il terzo posto.

GLOBALTEL – ULTRASOLAR 86-92 (21-15; 18-29; 23-23; 24-25)

GLOBALTEL: E. Sparagna 14, Pisco 15, Pop 16, Tosolini 4, M. Ravieli 12, Nardoni, G. Sparagna 2, Carbone, Coronini 6, Di Mascolo 5, Ricci, Guerci 6, Cardone, Bortoletto, Cardoso Valdes. Coach G. Sparagna – Tosolini

ULTRASOLAR: L. Amato, N. Amato 8, Angeletti 14, Bianchi, Ilardi, Magli 13, Ghirotto 15, Paradiso 21, Marrelli 4, Mastronardi, Zamparo 6, Rizzi 5, Orsini, R. Amato 4. Coach G. Ravieli – Magli – Polidori

Arbitri: Matiacic – Nardin

Ufficiali: Centra – Ceccarelli

Un quarto a favore di GlobalTel, i restanti sono di Ultrasolar, la prima finalista Junior della 2a edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in PIazza

Pisco da due ed Emanuele Sparagna da tre aprono e chiudono il primo quarto all’insegna di Globatel, più incisiva nei negli snodi della frazione. La precisone sotto canestro è più dei blu, mentre per attendere una risposta dei neri servono gli ingressi di Ghirotto e Angeletti. Comunque un 21-15 al riposo è ancora molto indicativo. Tanto più che pronti e via, Ghirotto e Angeletti ne piazzano due a testa e Globatel sente il fiato sul collo di Ultrasolar. E la forza di GlobalTel sta nel sapere quando e come accelerare. A 6:26 dall’intervallo il 29-19 è un primo segnale forte. Seguono un paio di minuti un po’ apatici, che aggiunti ad bassa percentuale ai tiri liberi nei due primi quarti, rischiano di “bloccare” il punteggio. Nelle rotazioni Ultrasolar cerca la chiave della rimonta, i punti portano quasi esclusivamente la firma di Paradiso, Quando mancano tre minuti alla fine del primo tempo è 32-29. Tra quelli degli Ultrasolar molto attivi anche Marrelli e Magli, che lottano e prendono falli. Le certezze di GlobalTel iniziano a vacillare e quando siamo a 1:22 è 37-37. Nell’ultimo Ultrasolar fa la voce grossa e Zamparo porta + 5 i suoi (39-44).

FRAPPA CONTEST

Durante l’intervallo Globaltel vince il simpatico contest, in cui in un minuto tre giocatori per squadra, con un pallone a testa, cercano ripetutamente il tiro da tre. Con sette triple a cinque, prevale il terzetto Emanuele Sparagna, Leonardo Coronini, Azzurra Cardone rispetto a quello di Ultrasolar di cui fanno parte Rebecca Amato, Giulio Marrelli, Nicholas Amato.

Un insindacabile 10-2 di GlobalTel in apertura di terzo quarto ribalta il match (49-46) sempre più bello, degno di una semifinale. Il punteggio torna però nelle mani dei neri con la tripla di Rizzi e la freddezza di Zamparo e Nicholas Amato al tiro libero (49-54). Il botta e risposta nelle triple di Orsini e Coronini, inaugura una serie di ribaltamenti di fronte, chiusa da Guerci che indovina entrambi i due liberi fissando il risultato sul 62-67.

Sale la tensione nell’ultimo quarto, ne fa le spese Ravieli espulso. Una perdita notevole per GlobalTel, alla quale si aggiunge anche quella di Emanuele Sparagna, che esaurisce il bonus dei cinque falli. Un vantaggio notevole per Ultrasolar, che non scende mai sotto i 10 di vantaggio. Entra Tosolini, più centimetri in campo insieme a quelli di campo, con cui GlobalTel prova il tutto per tutto. La bomba di Pop porta il distacco a -4 (83-87) a 27 secondi dalla sirena e tre liberi consecutivi dello stesso numero 15 fissano il punteggio di 86-89 a 8 secondi dalla fine. Paradiso, nomen omen, centra un libero e poi ne realizza due in solitudine per un 86-92 che vuole dire finalissima. Per GlobalTel c’è quella di consolazione.