Latina, scatta l’ordinanza urgente di sgombero a Foceverde

Il sindaco di Latina ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero di un edificio in stato di degrado in Piazzale Foceverde, strada Valmontorio 56. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato gravi problemi strutturali: intonaci instabili, cornicioni pericolanti e, soprattutto, il solaio del piano seminterrato in completo dissesto statico. Per motivi di sicurezza è stato disposto lo sgombero immediato di tutti gli occupanti, comprese le attività commerciali, e la chiusura della fornitura di gas. L’amministratore del condominio dovrà avviare subito i lavori di messa in sicurezza, da presentare entro dieci giorni al Comune, sotto la direzione di un tecnico abilitato. Chi non rispetterà l’ordinanza rischia sanzioni e una denuncia all’autorità giudiziaria. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti d’ufficio dal Comune con recupero delle spese a carico dei proprietari.