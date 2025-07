Flashmob a Latina contro il caporalato: Libera e Flai Cgil in piazza il 25 luglio

Una cassetta di pomodori con un nome. È il gesto simbolico scelto da Libera Lazio e Flai Cgil Roma e Lazio per ricordare le vittime del caporalato e denunciare le condizioni di sfruttamento nei campi. L’appuntamento è per venerdì 25 luglio 2025, alle ore 18:00, su Corso della Repubblica a Latina. Durante il flashmob, ragazze e ragazzi distribuiranno cassette di pomodori a cui saranno legati i nomi di uomini e donne uccisi da un sistema che ancora oggi schiaccia la dignità del lavoro agricolo. Un’iniziativa pubblica di denuncia e memoria, che vuole accendere i riflettori su una piaga quotidiana fatta di abusi, ricatti e silenzi. Alla giornata parteciperanno anche le volontarie e i volontari di “E!state Liberi!”, il campo estivo di impegno e formazione promosso da Libera, testimoniando la volontà delle giovani generazioni di schierarsi contro ogni forma moderna di schiavitù. La mattina dello stesso giorno, i partecipanti al campo si uniranno alla Flai Cgil per le “Brigate del Lavoro”: un’azione nei campi agricoli del territorio, con momenti di ascolto, distribuzione di materiale informativo e sensibilizzazione tra i braccianti. La mobilitazione arriva a poche settimane dalla morte di Satnam Singh, giovane bracciante abbandonato senza soccorsi da chi lo sfruttava. Un caso che ha scosso l’opinione pubblica, ma che rappresenta solo la punta dell’iceberg.

“Sono necessari interventi strutturali – sottolineano Libera e Flai Cgil – a partire dal rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni per chi alimenta questo sistema. Vanno abolite leggi come la Bossi-Fini, che criminalizzano i migranti e favoriscono il lavoro nero. Servono canali di migrazione legali e trasparenti, che tutelino i lavoratori e fermino l’illegalità”.

I promotori chiedono infine che i finanziamenti pubblici vengano riservati solo alle aziende iscritte alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, per incentivare un modello economico fondato sul rispetto dei diritti e sulla giustizia sociale.

“Non possiamo restare indifferenti – concludono –. È tempo di scegliere da che parte stare”.