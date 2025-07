LATINA – Federico Pace è un nuovo giocatore del Latina Calcio 1932, ha firmato un contratto biennale con la società nerazzurra. Laterale classe 1999, arriva per rinforzare le fasce. Reduce dall’ultima stagione in Serie C con il Monopoli torna nel suo territorio, è nato ad Aprilia, con un bagaglio di esperienza importante, dopo aver giocato con le maglie di Aprilia, Brescia, Campobasso, Potenza, Albalonga e Monopoli. “Qualità e affidabilità alla corsia esterna nerazzurra”, dicono dal Club dando il benvenuto a nuovo calciatore nerazzurro.