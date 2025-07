San Felice Circeo, al via “A Better Tomorrow”: si comincia parlando di “Rivoluzione verde”

SAN FELICE CIRCEO – Il 17 luglio prenderà il via “A Better Tomorrow”, ciclo di talk estivi che porterà a San Felice Circeo quattro serate di dialogo su grandi temi di attualità. Un format ideato per promuovere il confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sui cambiamenti in atto nella società contemporanea.

Gli appuntamenti, organizzati dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione BAT Italia, si terranno nella splendida cornice del giardino panoramico di Vigna La Corte, il 17, 25, 31 luglio e 4 agosto 2025. Ogni serata (inizio ore 21) sarà dedicata a un tema chiave del nostro tempo, con protagonisti del mondo politico, imprenditoriale e culturale.

La rassegna si aprirà giovedì 17 luglio alle ore 21 con “La rivoluzione verde: il futuro della sostenibilità”. Sul palco si confronteranno Nicola Procaccini, europarlamentare e responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia; Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia, e Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio. A moderare il dibattito sarà Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo.

La prima serata del festival sarà preceduta da una serie di attività di sensibilizzazione ambientale promosse da Marevivo, nell’ambito della campagna nazionale “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”, realizzata in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sin dalle prime ore del mattino, il litorale del Circeo sarà animato da

installazioni e iniziative aperte a tutti; presso la spiaggia libera “La Fratta” (viale Europa) volontari e biologi di Marevivo incontreranno bagnanti e cittadini per attività educative volte ad informare sui gesti quotidiani che possono contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, tra le 11 e le 13 si potrà assistere a dimostrazioni di salvamento in acqua effettuate dalla SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Inoltre, Piazza Vittorio Veneto, in pieno centro storico, ospiterà l’installazione simbolica della “scena del crimine”, che con un linguaggio visivo diretto e provocatorio racconterà l’impatto che “un piccolo gesto”, come quello di gettare a terra un mozzicone, ha sul nostro ecosistema marino. “Le serate di A Better Tomorrow – spiega Livio Buffo, CEO di Cenacoli – nascono

con l’obiettivo di creare un’occasione di dialogo tra amministratori e cittadini, affrontando insieme i grandi temi dell’attualità. Dedicare il primo incontro alla sostenibilità è stata una scelta naturale, considerando che ci troviamo in un borgo immerso nel Parco Nazionale del Circeo. In questa cornice, siamo felici di accogliere nuovamente BAT Italia, che porterà la campagna ‘Piccoli Gesti, Grandi Crimini’: un’iniziativa nazionale concreta e dal forte valore educativo, pensata per sensibilizzare sull’importanza del rispetto dell’ambiente.”

“Piccoli Gesti’– sottolinea Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – è una componente chiave della nostra strategia di sostenibilità, pensata per tradurre in azioni concrete il nostro impegno verso la tutela dell’ambiente. Per noi, A Better Tomorrow significa costruire un futuro migliore, riducendo l’impatto delle nostre attività sulla salute dei consumatori e sull’ambiente, in sinergia con istituzioni, privati e terzo settore. È con questo spirito che collaboriamo con le comunità locali, come quella del Circeo dove, già nel 2021, abbiamo raggiunto risultati significativi nella

lotta contro il littering. Il nostro obiettivo, anche attraverso queste iniziative, è di generare valore e condividerlo con la collettività, una responsabilità che ogni azienda dovrebbe sentire come propria.”

“Con A Better Tomorrow – commenta Monia Di Cosimo, sindaco di San Felice Circeo – il nostro borgo diventa un laboratorio a cielo aperto, dove attualità e sostenibilità si incontrano per generare consapevolezza e ispirare azioni concrete. Siamo lieti di ospitare nuovamente Piccoli Gesti, Grandi Crimini dopo l’edizione 2021 che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, risultò un successo, dimostrando l’importanza di fare prevenzione per tutelare l’ambiente.”