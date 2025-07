Torna la Fitwalking AIL Latina: al via la seconda edizione

LATINA -Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno a Latina la Fitwalking AIL, l’evento solidale organizzato da AIL Latina ODV – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, in programma il 28 settembre, con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sulle malattie ematologiche e raccogliere fondi per la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti. La manifestazione, aperta a tutti i cittadini, è pensata per unire sport, benessere e solidarietà. La partecipazione è accessibile e non competitiva: non servono requisiti particolari, se non la voglia di camminare insieme per una buona causa.

“La Fitwalking AIL è molto più di una semplice camminata. È un gesto collettivo di speranza, un’occasione per far sentire la nostra vicinanza concreta a chi ogni giorno affronta una sfida difficile. Camminare insieme significa creare comunità, promuovere la salute e sostenere la ricerca. Latina ha risposto con entusiasmo alla prima edizione, e quest’anno vogliamo coinvolgere ancora più persone”, sottolinea il Presidente di AIL Latina, Paolo Forzan.

A Latina , come lo scorso anno, il ritrovo è previsto per le ore 8:30 del 28 settembre in Via Tanaro, presso la sede di AIL Latina, dove ai partecipanti sarà offerta una colazione solidale preparata dai volontari. La partenza della camminata avverrà alle ore 10:00.

Il percorso – Il percorso della Fitwalking AIL si snoderà per le vie centrali della città, attraversando alcune delle aree più simboliche e suggestive di Latina. Nel dettaglio, la camminata si svolgerà lungo il seguente itinerario:

· – Via Tanaro (sede AIL Latina)

· – Via Pastrengo

· – Destra su Viale Vittorio Veneto

· – Sinistra in Piazza del Quadrato

· – Viale Italia

· – Destra su Viale Quattro Novembre

· – Sinistra in Via Pio VI

· – Via Eugenio di Savoia (proseguendo oltre l’aiuola dei Carabinieri)

· – Piazza della Libertà (lato Banca d’Italia)

· – Viale delle Medaglie d’Oro

· – Destra su Via Silvio Pellico

· – Via Nazario Sauro

· – Via Michelangelo Buonarroti

· – Rotonda di Via Buonarroti (giro di boa)

· – Ritorno su Via Buonarroti

· – Via Nazario Sauro

· – Via Silvio Pellico

· – Sinistra in Viale delle Medaglie d’Oro

· – Piazza della Libertà (lato Banca d’Italia)

· – Via Armando Diaz

· – Piazza del Popolo

Iscrizioni

Le iscrizioni apriranno il 1° agosto e potranno essere effettuate direttamente online attraverso il sito ufficiale dell’evento: www.fitwalking.aillatinaodv.it. Sul sito saranno disponibili tutte le informazioni relative al kit di partecipazione, alla donazione solidale e al regolamento.

Perché partecipare?

La Fitwalking AIL rappresenta un momento importante per sostenere le attività che AIL Latina porta avanti sul territorio, tra cui:

· – Supporto psicologico alle famiglie

· – Supporto fisioterapico presso il reparto UOC di Ematologia dell’ospedale S. M. Goretti

· – Promozione della donazione del sangue e del midollo osseo

· – Acquisto di strumenti sanitari e sostegno ai reparti di Ematologia

· – Finanziamento della ricerca scientifica

Un appuntamento per tutti

Durante la mattinata saranno presenti stand informativi, momenti di intrattenimento e musica, con il coinvolgimento di volontari, associazioni locali e partner istituzionali. La Fitwalking AIL è un’occasione per camminare insieme, ma anche per conoscere, informarsi e sostenere attivamente una causa che riguarda tutti.

L’appuntamento è quindi per la mattina dell’evento, con ritrovo alle ore 8:30 in Via Tanaro e partenza alle ore 10:00. Un gesto semplice, ma di grande valore.

Patrocinio

L’iniziativa è patrocinata dal Comitato Provinciale di OPES Latina, da sempre attivo nel promuovere il benessere, la solidarietà e lo sport per tutti sul territorio pontino.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare il sito ufficiale: fitwalking.aillatinaodv.it