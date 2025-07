Firmato il protocollo tra Comune di Latina e Ufficio Scolastico Regionale: al via i progetti sul Centenario

LATINA – Un appuntamento importante per la città di Latina: è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Latina e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per avviare percorsi didattici e formativi legati alle celebrazioni del Centenario della città. L’accordo prevede un piano di lavoro condiviso con le scuole di ogni ordine e grado, che già dal prossimo anno scolastico — 2025/2026 — potranno deliberare, secondo la propria autonomia, progetti concreti in linea con i programmi formativi e le esigenze di ciascun istituto. L’obiettivo è far conoscere ai giovani la storia di Latina, promuovere una cittadinanza attiva e preparare la comunità a celebrare i cento anni dalla fondazione, nel 2032.

Come ha spiegato il Sindaco, «L’unica legge dedicata a Latina è la Legge 130 del 2024 sul Centenario. È giusto che diventi parte integrante dei percorsi scolastici dei ragazzi di oggi, che saranno gli adulti di domani. Oggi abbiamo gettato le basi per costruire insieme un appuntamento con la storia».

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/07/sindaco_protocollo-scuola-1.mp3

L’Assessore all’Istruzione, Francesca Tesone, ricordando la propria esperienza di giovane amministratrice, ha sottolineato l’importanza di studiare e conoscere il territorio: «Molti ragazzi non conoscono la storia di Latina. Con questo protocollo vogliamo colmare questa lacuna e coinvolgere le scuole in un percorso di crescita e consapevolezza».

La firma con la Dirigente dell’ufficio scolastico del Lazio per Latina e Frosinone Laura Superchi

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/07/laura_superchi-1.mp3

Il protocollo, di durata triennale e rinnovabile, prevede anche l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra Comune e Ufficio Scolastico Regionale, supportato da un direttore scientifico, per monitorare e accompagnare tutte le fasi del progetto.