Pontinia, al via la XXII edizione del Rock & Blues Festival. Tre serate con ospiti d’eccezione

Venerdì 18 luglio alle ore 20, riaprono i cancelli dell’Arena “G. Verga” di Pontinia, pronta ad accogliere la XXII edizione del Rock & Blues Festival: appuntamento estivo da non perdere per la speciale atmosfera che sarà offerta agli spettatori. Sul palco saliranno ospiti d’eccezione: la Band of Friends, guidata dal carismatico e talentuoso bassista Gerry McAvoy, è un power trio di peso del panorama del rock & blues europeo, e giunge a Pontinia direttamente d’oltre Manica per esibirsi nell’unica data in Italia. Musicisti d’esperienza e maestria, avvezzi a qualsiasi tipo di pubblico, la Band of Friends è l’unione di artisti che hanno sulle spalle la legacy del talentuoso pioniere dell’hard blues Rory Gallagher, il chitarrista e compositore di Ballyshannon, in Irlanda, scomparso nel 1995, un artista che ha fatto epoca e seguaci durante la sua sfavillante carriera negli anni Settanta e Ottanta. La Band of Friends segnerà il polveroso palco dell’Arena Verga e colpirà il pubblico con una performance robusta, piena e solidissima, in perfetto equilibrio tra rock e blues.

Ad aprire la serata la sinergia del duo folk-rock-blues italiano The Crowsroads: chitarra, armonica e due voci che muovono verso direzioni inaspettate, producendo innumerevoli ritmi e tappeti sonori per uno spettacolo dal vivo coinvolgente e coeso, che sa conciliare grinta e delicatezza, divertimento e ascolto.

Nei giorni successivi, il programma prevede Honey Island Swamp Band (USA), più Meri Lu Jacket (sabato 19), The Cinelli Brothers, più Cotton Pickers (domenica 20).

L’ingresso sarà gratuito e come ogni anno si potrà godere di cibo e bevande della migliore tradizione locale. Gli staff dell’organizzazione, Proloco Pontinia e Officina Papyrus, vi aspettano per godersi insieme queste tre serate di musica e spettacolo.

Il programma completo della XXII edizione:

Apertura Cancelli ore 20:00 | Inizio Concerti ore 21:00 | Arena “Giovanni Verga”, Via Guglielmo Marconi Pontinia [Latina] | Ingresso Gratuito

Venerdì 18 Luglio

Main Act: Band of Friends (UK) – Open Act: The Crowsroads (ITA)

Sabato 19 Luglio

Main Act: Honey Island Swamp Band (USA) – Open Act: Meri Lu Jacket (ITA)

Domenica 20 Luglio

Main Act: The Cinelli Brothers (ITA-UK) – Open Act: Cotton Pickers (ITA)