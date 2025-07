Musica del mondo, domani a Norma il concerto del Maestro Eugenio Bennato.

NORMA – Farà tappa anche in provincia di Latina il tour estivo del Maestro di musica popolare Eugenio Bennato con “Musica del mondo” il nuovo album pubblicato lo scorso 10 gennaio che domani venerdì 18 Luglio sarà a Norma nel Parco Archeologico antica città di Norba, ore 21:00.

Una tournée che ha preso forma concerto dopo concerti attorno all’universo sonoro del disco, dove la musica popolare napoletana si intreccia con sonorità folk e influenze provenienti da diverse tradizioni culturali.

Durante le ultime prove prima di domani abbiamo intervistato il Maestro Eugenio Bennato

Grande Maestro della musica popolare italiana, Eugenio Bennato ha dato nuova linfa alle grandi tradizioni musicali del Sud Italia con il movimento Taranta Power, portandole nei mercati internazionali. Giunto a quasi cinquant’anni di carriera, continua ad essere un punto di riferimento per la modernità dei suoni e l’attualità dei testi, che affrontano temi cruciali della contemporaneità come le migrazioni, il rispetto delle diversità, la solidarietà, i pericoli della globalizzazione e del capitalismo estremo. L’album è stato anticipato dal singolo e video “Musica del mondo”, arricchito dalla collaborazione con il Yar Mohammad Group, e il 22 novembre dal singolo e video “Mongiana”.

MUSICA DEL MONDO è il nuovo album di EUGENIO BENNATO: dodici brani che custodiscono l’essenza della musica popolare, dalla scelta dei temi, come il valore della diversità, la memoria collettiva e personale, l’eredità culturale, la giustizia sociale e la lotta per i diritti, a quella dei suoni, folk, etnici e word, sempre aperti a nuove contaminazioni. Un disco che parte da Napoli, città dalle molteplici anime sempre aperta ad accogliere l’altro, per raggiungere il resto del mondo e le sue voci, e integrarle in un unico canto: un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza, un cammino palpabile nei luoghi evocati, nelle diverse lingue che intervengono nelle canzoni e nel ritmo incalzante degli arrangiamenti, sostenuti da tamorra, batterie, chitarra battente e tamburi, che rappresenta perfettamente quello dei passi e quello del cuore.