Latina, al via la riqualificazione del Monumento ai Caduti di Borgo Grappa

Dopo l’intervento sul Monumento ai Caduti di Borgo Faiti, l’amministrazione comunale di Latina dà seguito al piano di valorizzazione dei luoghi della memoria avviando l’iter per il recupero del monumento di Borgo Grappa. Un’azione attesa dai residenti e volta a restituire dignità a un simbolo identitario per la comunità. Situato nel cuore del borgo, all’interno del parco di fronte alla parrocchia di San Giuseppe, il monumento è da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini che ne sollecitavano il restauro. Ora l’Amministrazione risponde con un intervento concreto, per il quale sono stati stanziati 28.878 euro.

“Sin dall’inizio del nostro mandato – sottolinea la sindaca Matilde Celentano – abbiamo prestato attenzione ai monumenti ai caduti, troppo spesso trascurati nel tempo. Quello di Borgo Grappa rappresenta la memoria collettiva di una comunità e la sua riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione dei borghi, nel segno della memoria, del rispetto e della partecipazione civica”.

L’intervento nasce da un’interlocuzione tra l’Ufficio Edilizia del Comune e l’Agenzia del Demanio, proprietaria del monumento, e trova attuazione con la determina firmata dalla dirigente Patrizia Marchetto. Il provvedimento nomina l’architetto Antonio Campagna come Responsabile Unico del Procedimento, avviando così la procedura per l’affidamento dei lavori.

“Siamo di fronte a un’azione concreta che segna un altro passo nella riqualificazione dei nostri borghi – spiega l’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo dei borghi Annalisa Muzio –. Non si tratta solo di interventi strutturali, ma di un investimento sul valore culturale e identitario di questi luoghi. Restituire centralità a comunità spesso dimenticate è un dovere civico e politico”.

I lavori avranno tempi brevi e si inseriscono nel programma più ampio di interventi per la rigenerazione urbana e culturale delle periferie del Comune di Latina.