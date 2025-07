FONDI – Chiama la polizia affermando falsamente di aver ucciso la moglie, poi minaccia i poliziotti giunti sul posto. Arrestato per resistenza e denunciato per procurato allarme dalla Polizia di Stato. E’ accaduto a Fondi dove l’uomo ha chiamato la sala operativa per autodenunciarsi e la volante del Commissariato di Fondi si è subito recata presso l’abitazione dell’uomo dove già da fuori si sentivano le urla della lite e la donna era li presente viva ed in stato di agitazione. Non si era trattato dunque di un femminicidio, ma di una chiamata falsa dell’uomo, che comunque già in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha iniziato a minacciarli per farli andare via. Considerati i fatti ed i precedenti dell’uomo, che già in passato era stato protagonista di episodi di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, i poliziotti lo hanno condotto presso gli Uffici del Commissariato dove è stato identificato e dichiarato in arresto per resistenza.

Su disposizione del P.M. l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima di oggi.