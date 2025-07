Fugge all’alt, ma poi viene fermato dalla Polizia di Aprilia

APRILIA Fugge all’alt ma viene rintracciato dagli agenti. Denunciato per resistenza dalla Polizia di Stato di Aprilia. L’ uomo, classe 1976, alla vista della pattuglia per evitare il controllo degli agenti, si è dato alla fuga con la propria auto. I poliziotti, lo hanno seguito con la vettura di servizio fino a che quest’ultimo, vistosi braccato, ha fermato l’auto, con a bordo anche una seconda persona, ed ha iniziato una fuga a piedi.

Gli agenti, nonostante il tentativo di scappare lo hanno seguito e lo hanno bloccato poco più avanti per procedere ai controlli di rito. L’auto dell’uomo è risultata priva di copertura assicurativa sono state quindi contestate al soggetto le relative sanzioni ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per resistenza a Pubblico ufficiale per essersi sottratto ai controlli ed essere fuggito all’alt della pattuglia.