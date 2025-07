FONDI – Primo decesso in provincia di Latina per West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. Si tratta di una donna di 82 anni in vacanza sul litorale pontino, morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per virus West Nile. L.momento del ricovero, l’anziana presentava febbre alta e disturbi dell’orientamento.

Ad oggi sono sei i casi diagnosticati nel Lazio, tutti in provincia di Latina nessunio collegato con l’altro.