Fondi, controlli contro l’immigrazione irregolare: operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale

Notte di controlli intensi ieri a Fondi, dove la Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, ha condotto un’operazione congiunta mirata al contrasto dell’immigrazione irregolare. L’intervento è avvenuto su disposizione del Questore di Latina, Fausto Vinci, e si è protratto fino alle prime luci dell’alba. Durante l’attività è stata ispezionata un’abitazione al piano terra nel centro storico, risultata priva dei minimi requisiti igienico-sanitari e infestata da blatte e formiche. All’interno sono stati trovati quattro cittadini indiani che vivevano in condizioni di forte degrado, ammassati in uno spazio estremamente ristretto. Un altro controllo, sempre nel cuore della città, ha portato alla scoperta di ulteriori quattro cittadini indiani, tutti sprovvisti di permesso di soggiorno. In totale, i soggetti sottoposti ad accertamenti sono nove. Tuttavia, le procedure di espulsione sono state sospese a seguito della richiesta di protezione internazionale avanzata dagli stessi cittadini. Nel corso della giornata sono state identificate oltre 160 persone, in gran parte di origine straniera. I controlli hanno portato anche a due sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Tra queste, una multa a un cittadino italiano che ha parcheggiato l’auto sul marciapiede per andare al bar, nonostante la presenza delle forze dell’ordine.