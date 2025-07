Latina, interruzione del servizio idrico nei quartieri Q4 e Q5

Proseguono anche nel Comune di Latina le attività legate al progetto “Global Water Evolution”, un intervento da 54 milioni di euro cofinanziato con fondi PNRR e destinato a digitalizzare e migliorare l’efficienza della rete idrica dell’Ato4 – Lazio Meridionale. Nell’ambito del piano, il prossimo 31 luglio, dalle ore 9:00 alle 14:00, verranno eseguiti lavori di distrettualizzazione della rete in via Scarlatti e via Picasso. Durante l’intervento sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nei quartieri Q4 e Q5 di Latina. L’intervento fa parte di un piano più ampio che punta a modernizzare oltre 2.500 chilometri di rete idrica, migliorando il monitoraggio, riducendo le perdite e rendendo il servizio più sostenibile e digitalizzato. In caso di imprevisti, Acqualatina fornirà tempestivi aggiornamenti. Per ulteriori informazioni o segnalazioni, è attivo il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.