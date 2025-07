Fondi, controlli della Polizia nelle strutture ricettive: una completamente abusiva

Continuano i controlli della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di Fondi nelle strutture ricettive della zona, per verificare la regolarità delle attività legate all’ospitalità turistica. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno effettuato ispezioni in quattro B&B e alloggi turistici, riscontrando diverse irregolarità amministrative. Una delle strutture, situata nei pressi del canale Torre Canneto, è risultata completamente abusiva, priva di ogni autorizzazione necessaria secondo la normativa regionale e nazionale. Altre irregolarità, seppur di minore entità, sono emerse in una struttura della zona di Capratica. In controtendenza, l’alloggio denominato “Sperlonga Paradise – 550 metri dal mare”, sempre in via Capratica, è risultato pienamente conforme a tutte le prescrizioni di legge. L’operazione segue un analogo intervento condotto nei giorni scorsi a Monte San Biagio. Le forze dell’ordine hanno elevato le sanzioni previste e trasmetteranno gli atti alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire legalità, tutela dei turisti e corrette condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore.