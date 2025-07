Gaeta, fermato con una carabina ad aria compressa e 500 proiettili

È stato denunciato in stato di libertà un ragazzo di 21 anni residente in provincia di Caserta, fermato dai Carabinieri della Stazione di Gaeta durante un posto di controllo nella notte del 13 luglio. Il giovane era alla guida di un’auto intestata al padre quando, nel corso della perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa con ottica di precisione, completa di circa 500 proiettili calibro 4.5 contenuti in una scatola metallica. Per il 21enne è scattata la denuncia per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.