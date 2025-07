Gdf Latina: Sicurezza economico-finanziaria e polizia del mare, proseguono i controlli presso le isole pontine.

PONZA E VENTOTENE – Controllo e vigilanza da parte della Guardia di Finanza sulle Isole di Ponza e Ventotene, attraverso un’attività coordinata tra i militari delle locali Tenenze, il Gruppo di Formia e la Sezione Operativa Navale di Gaeta del R.O.A.N. di Civitavecchia. L’operazione congiunta, svolta sia via mare che a terra ha portato all’identificazione di 10 soggetti, di cui 4 di età compresa fra i 25 e 45 anni, segnalati alle competenti Prefetture (Napoli, Caserta e Latina) per detenzione di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina, per uso personale successivamente sequestrata. Per i settori alberghieri, della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande nonché del noleggio da diporto individuati sono state segnalati all’Ufficio competente 6 lavoratori impiegati irregolarmente presso un cantiere edile e due ristoranti. Sottoposte a controllo di “polizia in mare” 91 imbarcazioni, dal quale ne è scaturita l’identificazione di 338 persone di cui 33 gravate da precedenti di polizia, rilevando irregolarità alle norme che disciplinano la nautica da diporto ed in materia di lavoro nero per prestazioni lavorative a bordo delle imbarcazioni non dichiarate secondo la normativa vigente.