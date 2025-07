Guardia di Finanza: rafforzati i controlli a Ponza nel primo weekend “sold out” di luglio

Controlli intensificati via terra e via mare sull’isola di Ponza nel primo fine settimana di luglio. In concomitanza con l’inizio dell’alta stagione turistica, la Guardia di Finanza ha avviato un’azione coordinata tra i militari della Tenenza di Ponza e la Sezione Operativa Navale di Gaeta, per garantire sicurezza economica e rispetto della legalità.

I controlli a terra hanno interessato in particolare attività dell’edilizia, della ristorazione e del noleggio da diporto. Quattro le attività ispezionate, con verifiche su dodici lavoratori: in due esercizi commerciali è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero ciascuno, e per entrambe le attività è stata avviata la procedura per la sospensione. Sono emerse inoltre violazioni in materia di certificazione fiscale dei corrispettivi, con relative sanzioni.

In parallelo, le unità navali delle Fiamme Gialle hanno operato nelle acque delle Isole Pontine, controllando 21 imbarcazioni di pregio e identificando 47 persone. Undici i verbali redatti per violazioni alle norme sulla sicurezza della navigazione.

Nella giornata di domenica, alcune unità della Guardia di Finanza hanno partecipato a un’esercitazione congiunta di salvataggio lungo la costa di San Felice Circeo, coordinata dalla locale Protezione Civile, con la partecipazione anche di un’unità cinofila specializzata. L’attività ha avuto lo scopo di testare la prontezza operativa dei soccorritori in scenari complessi e ad alto rischio, rafforzando la sinergia tra enti impegnati nella tutela della sicurezza collettiva.