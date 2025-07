Morte di Mara Severin, il messaggio della famiglia di Essenza

Le comunità di Terracina e Sabaudia piangono oggi la morte di Mara Severin, sommelier amata e stimata da tutti, rimasta vittima del crollo del solaio del ristorante Essenza. All’indomani della tragedia, numerosi messaggi di cordoglio arrivano da ogni dove, rimbalzano sui social in particolare. In redazione arriva anche il messaggio della famiglia di Essenza. Riportiamo di seguito il comunicato stampa integrale:

Lunedì 7 luglio alle ore 22 circa la tragedia a Terracina (LT), al ristorante Essenza una stella Michelin. Il locale a gennaio 2025 aveva subito interventi di manutenzione dentro e fuori. Improvvisamente ha ceduto il soffitto di una parte del locale, la zona a sinistra del ristorante. La causa del crollo resta ancora sconosciuta ma in quel punto preciso si trovava la sommelier Mara Severin.

In situazione molto grave è stata portata subito in ospedale ma purtroppo poco dopo è deceduta.

In sala erano 4 in servizio, 5 erano in cucina. Nessuno di loro è ferito. Feriti alcuni ospiti che si trovavano lì a cena ma nessuno in condizione grave.

Mara Severin classe 1994, sono 11 anni che è dentro Essenza, da quando il ristorante era a Pontina (LT) e poi si è trasferito a Terracina (LT). Originaria di Sabaudia, abita a Pontinia, ha imparato sul campo la gestione della cantina proprio con Simone Nardoni che l’ha sempre vista come un anello fondamentale della catena.

Lo chef ha sempre detto “il team è come una famiglia, la maggior parte delle persone che lavorano in squadra sono cresciute professionalmente insieme” e Mara è una di queste. Lo chef Simone Nardoni ha sempre espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro di Mara che lavorava con grande passione e senso di squadra, portando avanti con successo anche il progetto di La Cave, la sala del ristorante Essenza dedicata al vino, pensata per degustazioni private e percorsi su misura.

In questo momento sono tutti molto provati da quanto accaduto e Simone Nardoni non rilascia dichiarazioni alla stampa.

Ci stringiamo intorno al dolore del team e della famiglia di Mara Severin.

Presto maggiori aggiornamenti.